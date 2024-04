Zirkzee - una big vicina al centravanti del Bologna Le ultime di mercato

(Di sabato 20 aprile 2024)fortemente nel mirino dell’Arsenal: pronta già una bozza di trattativa ditra la squadra inglese e il. Come riportato da Nicolò Schira su X, sul giocatore delci sarebbe l’interesse dell’Arsenal. Ecco l’indiscrezione di calcio. LE PAROLE -L’#Arsenal è molto interessato a Joshua #: ci sarà uno scout dell’#AFC a

Joshua Zirkzee sarà sicuramente uno degli uomini mercato dell’estate, l’attaccante del Bologna piace anche al Napoli ma c’è una nuova pretendente. Una stagione decisamente negativa e sottotono per ... (spazionapoli)

Arriverà un mediano, discussioni sul centrale. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico - Al tavolo del mercato c’è una sedia libera. Chi deciderà le strategie sui nuovi acquisti al Milan Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e... l’allenatore. Appunto. Il nome del prossim ...gazzetta

Le ultime. Saelemaekers pronto al rientro - Saelemaekers torna dalla squalifica, mentre Odgaard resta in infermeria insieme a Ferguson. Problemi fisici per Lukaku, ma Abraham pronto per la Roma.msn

Gazzetta – Milan su Zirkzee, ma la Premier… - Dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma sembra al capolinea l'avventura di Stefano Pioli al Milan. Gazzetta dello Sport ne è sicura e nemmeno una vittoria nel derby potrebbe salvare ...tuttobolognaweb