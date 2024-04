Zéro de conduite Il preside Ciccotti sul ddl Valditara

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 aprile 2024) Quando si parla del voto di condotta a scuola, ci viene in mente, a noi crepuscolari amanti del cinema classico e d’avanguardia, il bel film (per alcuni un quasi capolavoro)de(1933) del nizzardo Jean Vigo. Lì dei ragazzi contestavano professori distratti o prepotenti e un ridicolo “proviseur” () che cercava di redarguire allievi di piccola e media borghesia in atteggiamento di rivolta contro la vecchia istituzione scolastica. Con il finale della fuga sui tetti dell’edificio, poi citata anche da Lindsay Anderson in If… (altro film sulla contestazione studentesca, anni Sessanta, in area inglese). L’intento di Jean Vigo, che ci lascerà in giovane età, figlio di un anarchico, era quello, allegorico, di contestare la società borghese (sin dal documentario À propos de Nice, 1930, – assolutamente da recuperare -), che ...