WWE | Per quanto tempo Seth Rollins starà fermo ai box per infortunio?

(Di sabato 20 aprile 2024)è stato il protagonista di WrestleMania 40, mettendo in mostra la sua resilienza e la sua grinta in due match cruciali. Inizialmente in coppia con Cody Rhodes per affrontare The Rock e Roman Reigns,ha poi affrontato Drew McIntyre in una dura battaglia nella Night Two. Tuttavia, dopo WM 40, è emersa la notizia che aveva subito un intervento chirurgico, facendo luce sul suo percorso di recupero. Ricordiamo ai fan cheaveva subito una lacerazione del menisco a gennaio, ma aveva preferito non sottoporsi immediatamente a un trattamento operatorio. Tuttavia, recenti notizie confermano che si è sottoposto a un intervento chirurgico all’inizio di questa settimana, segnalando una pausa dal ring per un periodo non precisato. Voci di corridoio Secondo rumor, la tempistica del ritorno di ...

