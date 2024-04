Wta Stoccarda 2024 - termina l’imbattibilità di Swiatek | è ancora Rybakina a sconfiggerla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) La striscia di imbattibilità di Igagiunge al termine ed èuna volta Elenaa fare da guastafeste. La tennista kaza sconfigge la numero uno al mondo per la quarta volta in sei scontri diretti, riuscendo a prevalere nella prima semifinale del ricco WTA 500 dicon il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Una sfida lottata, punto su punto, con la testa di serie numero 4 del tabellone in grado di avere la meglio dopo quasi 3 ore di gioco.si è trovata in difficoltà sin dalle prime battute del terzo set: ha annullato in totale sette palle break nei primi due turni di servizio, ma dal 2-2 è stata costretta a capitolare, cedendo due volte il servizio verso il 3-6 finale. Quinta finale stagionale per Elena, che domani attende ...