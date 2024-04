Werder Brema-Stoccarda domenica 21 aprile 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 20 aprile 2024) Spettatore non pagante della storica festa del Leverkusenscorsa, ilaffronta quest’oggi la terza forza del campionato, a caccia di un ritorno in Champions atteso 10 anni. I biancoverdi adesso iniziano a rivedere da vicino il terzultimo posto, complice la rimonta del Magonza, e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Dall’altra parte c’è però InfoBetting: Scommesse Sportive e