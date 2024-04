WEC - Ferrari #50 resta in controllo a Imola Nel pomeriggio le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)si conferma al comando della classifica generale dopo la terza sessione di libere del FIA World Endurance Championship in quel di. La Rossa #50 di Antonio Fuoco, dopo aver fatto la differenza nella FP2,in cima alla graduatoria overall davanti alle due BMW del belga Dries Vanthoor #12 e del tedesco René Rast #20. La#83 di Robert Shwartzman targata AF Corse segue i prototipi teutonici, Matt Cambell si colloca alle spalle dell’ex campione di FIA F3 con Porsche Penske Motorsport #5. Sesto crono per Alessandro Pier Guidi (#51), presente davanti alla riconoscibile Toyota #8 di Brendon Hartley. Marco Sorensen (D’Station Racing Aston #777) ha fatto la differenza, invece, in LMGT3. L’ex campione del mondo della classe GTE PRO ha fatto la differenza precedendo Heart of ...