Walter Nudo | A scuola mi bullizzavano - a 12 anni ho pensato al suicidio

(Di sabato 20 aprile 2024)è uno degli ospiti della puntata di Ciao Maschio in onda sabato 20 aprile 2024, dove ha avuto modo di parlare a Nunzia De Girolamo di alcuni momenti complessi che hanno caratterizzato la sua vita. L’ex attore e modello era arrivato in Italia da giovanissimo insieme alla sua famiglia dopo avere vissuto all’estero, ma già in quella fase è stato oggetto di forti discriminazioni. “Non parlavo bene l’italiano e balbettavo” – ha raccontato. A rendere ancora peggiore la situazione è stato l’atteggiamento di un’insegnante, che non lo ha certamente aiutato, anzi lo spronava a piangere davanti a tutti, pensando che quella fosse la soluzione. Pensare di togliersi la vita, nonostante la giovanissima età, è stato per lui quasi naturale, convinto che ilpotesse permettergli di mettersi alle spalle in via definitiva tutti i ...