Volley | Finale scudetto Superlega - Monza sfida domani Perugia in gara-2

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) I brianzoli determinati a sfruttare il calore del pubblico amico per pareggiare la serie- Pomeriggio tutto da vivere per la Mint Vero, che, domenica, alle ore 15.15 (diretta Rai Sport + HD), è pronta a scendere in campo davanti al pubblico di casa dell'Opiquad Arena contro