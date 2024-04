Volley B maschile e femminile Querzoli - arriva la capolista | assalto per la salvezza

(Di sabato 20 aprile 2024) Se dovessimo attenerci rigidamente alla classifica, non ci sarebbe partita: fuori scala laThe Begin Ancona, di scena oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo, per unaimbottigliata nel traffico della zona retrocessione. Forlì ha l’acqua alla gola, un disperato bisogno di punti per abbandonare il quartultimo posto che significa serie C, e un calendario terribile – dopo Ancona riceverà Osimo, seconda della classe, per poi chiudere a Macerata contro la Paoloni –, ma è rinfrancata dal successo (3-1) ottenuto mercoledì nel recupero contro la Lube. Lanon è nuova a imprese insperate: ne sanno qualcosa proprio Osimo e Castelferretti (terza), rispettivamente piegate 2-3 a domicilio e 3-1 al Ginnasio sportivo. Dal canto suo, la The Begin di coach Dore Della Lunga sale in Romagna per assestare una schiacciata da tre ...

