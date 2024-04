(Di sabato 20 aprile 2024)di oltre 101di euro eper 32di euro, pari a 67 centesimi per azione (nel 2023 era 62 centesimi). Sono i numeri emersi dall'assemblea dia Bolzano, a cui hanno partecipato circa 600 soci. Per incrementare la liquidità delle azioni della banca sulla piattaforma di negoziazione Vorvel, l'Assemblea ha inoltre conferito al Fondo acquisto azioni proprie 3,5di euro di provvista, in modo che la società terza indipendente incaricata continui a supportare la liquidità tra ottobre 2024 (quando scade la delibera assunta nell'Assemblea 2023) ed il 30 settembre 2025, attraverso acquisti al prezzo di mercato. L'Assemblea ha anche approvato la proposta di procedere, tra ...

Volksbank, utile netto a 101 milioni e dividendi per 32 milioni - utile netto di oltre 101 milioni di euro e dividendi per 32 milioni di euro, pari a 67 centesimi per azione (nel 2023 era 62 centesimi). Sono i numeri emersi dall'assemblea di Volksbank a Bolzano, a c ...ansa

Rapina in banca a Romano d'Ezzelino: entra con casco e pistola poi fugge con 100 mila euro - L’uomo è entrato quando la filiale stava per chiudere. È scappato con un complice in moto Casco da moto a coprirgli il viso e pistola tra le mani. Si è presentato così, in pieno giorno, il rapinatore ...corrieredelveneto.corriere