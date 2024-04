Volata salvezza in Seconda La Riolese vuole il 3° posto

(Di sabato 20 aprile 2024) Resta un solo verdetto nell’ultima giornata del girone M diCategoria e riguarda la retrocessione. Infatti il Bagnacavallo (foto) è già certo del secondoed è già alla finale playoff, visto che ha 10 punti di vantaggio sul Vita, quinto ma escluso per il troppo divario. Lottano per il terzo(hanno entrambe a 45 punti) Vis Faventia econ la prima favorita in caso di arrivo in parità per il vantaggio (1-0 e 2-1) nello scontro diretto. Il Faventia ospita il San Rocco, già salvo, mentre lafa visita al Bagnacavallo. Nella zona calda, c’è lo scontro diretto tra Conselice e Real Voltanese: in caso di parità retrocederanno entrambe, chi vince conserva una minima speranza di playout nel caso il San Potito perdesse a Bagnara, squadra che, però, non ha più obiettivi concreti. ...

La corsa salvezza secondo l’ex Flavio Lazzari: "La Vis deve giocare con questo spirito" - "Domani in casa del Sestri serve l’atteggiamento visto con il Perugia, i liguri hanno tutto da perdere. Obi non c’è Conta solo il gruppo" ...ilrestodelcarlino

LBA - Bertram Derthona vs Vuelle Pesaro, dove vederla in TV, preview, diretta - La Bertram Derthona Tortona cerca due punti playoff in casa di ritorno dalla sconfitta di Trento in Volata, ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro, che continua a sperare nella salvezza dopo ...pianetabasket

Ascoli, il tutto per tutto: per credere nella salvezza servono i tre punti contro il Modena - ASCOLI - Dentro o fuori. Non c'è scelta: l'Ascoli per centrare la salvezza, attraverso i playout oppure diretta, deve assolutamente battere il Modena. Questa volta non ci ...corriereadriatico