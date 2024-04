Vino e sessismo in tv | dallo chef che stordisce le prede al lupo di Giambruno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 20 aprile 2024) Se fai serata fuori evita di ubriacarti altrimenti ilne approfitta. Se stai a casa ricordati di non bereda sola, altrimenti non è chic. Se qualcuno ti offre da bere, sii contenta e sorridi perché vuol dire che ti vuole conquistare. Consigli non richiesti, guarda caso rivolti solo alle donne, che sempre più spesso trovano spazio all’interno di trasmissioni e dibattitti televisivi. Ma davvero c’è bisogno che qualcuno ci dica cosa, quando, come e con chi bere? Bere per darsi un tono L’ultimo episodio si prende la scena del post Vinitaly e vede come protagonista la giornalista Antonella Boralevi che all’improvviso,studio di Tg2 Post, sente l’esigenza di lanciare il suo appello alle donne a non bere «mai da sole a casa. Mai!», ribadisce con enfasi. Il tutto dopo aver sottolineato che le donne «bevono per darsi un tono, ...