Vincenzo De Luca rilancia | Non rinuncio al mio terzo mandato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che il Pd debba affrontare i temi eticamente rilevanti con una attenzione ed un rispetto verso la sensibilità del mondo cattolico molto maggiore. Sono questioni da affrontare senza ideologismi e sapendo che il tema della vita e della morte tocca in profondità la coscienza di ognuno di noi”. Lo spiega il governatore della CampaniaDe, in un’intervista a Repubblica dove affronta diversi temi tra cui quello delper i governatori. “Da quando si recepisce la legge nazionale, e la Campania non l’ha ancora fatto, è consentito svolgere un successivo. È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire – prosegue -. Trovo intollerabile che piccole burocrazie romane debbano impedire ai cittadini di ...