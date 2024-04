VIDEO – Genoa-Lazio 0-1 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 20 aprile 2024), anticipo delle 18.30trentatreesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Luigi Ferraris di Genova. BLITZ ESTERNO ?0-1, anticipo del venerdì alle 18.30trentatreesima giornata diA. Il primo tempo rimane inchiodato sul risultato neutro, nonostante un buon avvio da parte dei padroni di casa che più volte vanno vicini al vantaggio con le conclusioni di Ekuban e Retegui. Cattive notizie per i biancocelesti nella prima frazione di gioco: Lazzari è costretto ad uscire al 36? per un infortunio alla gamba sinistra. Al suo posto subentra Hysaj. Il ...

