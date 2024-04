VIDEO F1 - il contatto tra Leclerc e Sainz a Shanghai Bobbi | Lo spagnolo ha copiato Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) La Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha messo in scena un duello particolarmente intenso tra i due piloti del team Ferrari. Charlesattacca e Carlosrisponde. Arriva il. Proviamo ad andare con ordine. Tutto è iniziato nelle battute conclusive della gara su distanza ridotta, esattamente al 16° giro. Carlos, dopo aver completato diversi giri in zona DRS alle spalle di Fernando Alonso, tenta l’attacco al connazionale. Attacco duro in accelerazione in uscita di curva 6. Il due-volte campione del mondo tiene duro e manda il ferrarista all’esterno. Nessuno dei due molla. Carlossfrutta il lato e lo attacca di nuovo ma, a quel punto il portacolori dell’Aston Martin sbaglia e tocca il rivale in curva 8-9. Alle loro ...