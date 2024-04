VIDEO | AWS L’Arena degli Eroi Parte 2

(Di sabato 20 aprile 2024) Online la secondadello Show “” della AWS, andato in scena lo scorso Ottobre (QUI trovate la Prima)In questa ultima, un NO DQ Match fra il rientrante Grudge e Davide Morini, mentre nel Main Event, Shock difende il Titolo di Campione del Titano AWS contro King Danza:

In questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni e le anticipazioni su Star Wars Outlaws . Dopo l’annuncio della data d’uscita, ora sarà una grande cavalcata fino al momento in cui il videogioco ... (game-experience)

VIDEO: AWS L’Arena degli Eroi Parte 1 - Online la prima parte dello Show "L'Arena degli Eroi" della AWS, andato in scena lo scorso Ottobre.In questa prima parte, La Blanco Family difende i Titoli di Campioni di Coppia del Titano AWS, mentre ...zonawrestling

Appian potenzierà il suo Data Fabric con le funzionalità GenAI di AWS - Le due aziende hanno siglato un accordo di collaborazione per rendere l'IA più accessibile nei processi aziendali. In base all'accordo, Appian potenzierà il proprio Data Fabric con gli LLM di Amazon B ...edge9.hwupgrade

Come funziona Frame.io la piattaforma cloud di Adobe nata per produzione di VIDEO e foto - Lanciata la versione 4 della piattaforma concepita per ottimizzare i flussi di lavoro dei team di creazione di contenuti.infoilsole24ore