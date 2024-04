Vicchio - premio a Guglielmo Malenotti campione del mondo della pesca alla trota

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Firenze, 20 aprile 2024 - Il giovane vicchiesesi è recentemente laureato “mondiale dicon esche naturali in torrente per Nazioni e Club 2024”. Il sindaco diFilippo Carlà Campa a nome dell’Amministrazione comunale ecomunità si è complimentato con ilconsegnandogli una pergamena “per lo straordinario risultato raggiunto nella disciplina” e una medaglia raffigurante lo stemma del Comune e l’effigie di Giotto. Il campionato delsi è svolto a Castel San Niccolò in provincia di Arezzo, sul torrente Solano, dal 4 al 7 aprile. Grande vittoria quellaNazionale italiana al campionato Mondiale di...