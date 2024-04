Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)DEL 20 APRILE 2025 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE: IL PRIMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IL SECONDO IN INTERNA TRA COLOMBO EFIUMICINO. PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA APPIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ABBIAMO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CAMPINO DIREZIONE RACCORDO. RICORDIAMO CHE, SULLA DIRAMAZIONENORD, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI, È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO L’A1. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE ORE 6 DI LUNEDÌ 22 APRILE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE IL RACCORDO, USCIRE ALLO SVINCOLO SALARIA VERSO ...