Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 20 aprile 2024)DEL 20 APRILE 2025 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONENORD PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI, È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1. LA RIAPERTURA È PREVISTA PER LE ORE 6 DI LUNEDÌ 22 APRILE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE IL RACCORDO, USCIRE ALLO SVINCOLO SALARIA VERSO RIETI ED ENTRARE SULLA DIRAMAZIONENORD A SETTEBAGNI. CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO. IN PEGGIORAMENTO, IN QUESTE ORE, LE CONDIZIONI METEO GRANDINA, INFATTI, SULLA A1 FIRENZETRA PONZANONO E ...

Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di aprile: In Via Roma: fiori, piantini, bulbi e sementi, mezzi ed attrezzature agricole, impianti di ...di montagna di Limone Piemonte ed una prova di regolarità all'interno di un tratto di strada a viabilità ...

Rubano: "Grazie a Ministero Interni finanziate 39 opere di messa in sicurezza": ...83 - messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località Vadoricci *via Roma* messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ...