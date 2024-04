Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 20 aprile 2024)DEL 20 APRILE 2025 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DEGLI INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD CAUSATI DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DISUD INFINE, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI ISTITUITA LA CHIUSURA ALLA CIRCONE VEICOLARE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI, TALE CHIUSURA RESTERA ATTIVA FINO ALLE 6 DEL 22 APRILEDA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di aprile: In Via Roma: fiori, piantini, bulbi e sementi, mezzi ed attrezzature agricole, impianti di ...di montagna di Limone Piemonte ed una prova di regolarità all'interno di un tratto di strada a viabilità ...

Rubano: "Grazie a Ministero Interni finanziate 39 opere di messa in sicurezza": ...83 - messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località Vadoricci *via Roma* messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ...