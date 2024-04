Via le palme da Piazza Duomo. Sia lodato Ermenegildo Zegna

(Di sabato 20 aprile 2024) Sia lodata lache ha risolto il problema delleina Milano. Gli alberi incongrui vennero piantati nel 2017 e fu una violenza e resterà come esempio di immigrazionismo arboreo, segmento di un più vasto invasionismo che è ideologia carissima alle multinazionali americane (al tempo lo sponsor era Starbucks). La linea della palma, metafora visiva e negativa coniata da Leonardo Sciascia, aveva raggiunto i Navigli. Adesso grazie aarretra. Adesso grazie asono state messe a dimora piante coerenti col clima e con la storia, a cominciare dai bellissimi rododendri. Ora però bisogna risolvere l’altro problema di: i piccioni. E qui ci vuole un altro sponsor: Beretta.

