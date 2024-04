Verstappen vive in un altro pianeta - pole stratosferica in Cina | delude la Ferrar - Leclerc sesto

Verstappen vive in un altro pianeta, pole stratosferica in Cina: delude la Ferrari, Leclerc sesto - Max Verstappen a Shanghai si prende la quinta pole position consecutiva in quest'avvio di stagione. In prima fila, a sorpresa, con lui Fernando Alonso. Perez terzo davanti alle McLaren, poi le Ferrari ...fanpage

Ecco perché Lewis Hamilton non si è difeso a fondo contro Verstappen - Dopo essere partito in seconda posizione, Lewis Hamilton ha guidato la gara sprint per un po'. Dopo la gara, il britannico spiega come si è sentito a tornare in testa e parla della battaglia per il pr ...msn

Verstappen in rimonta vince la Sprint Race del GP Cina: Hamilton secondo, Leclerc quarto - Max Verstappen ha vinto la Sprint Race di Shanghai. Partito quarto il pilota olandese ha preceduto Lewis Hamilton e Sergio Perez. Leclerc, con tanta grinta, artiglia il quarto posto dvanti a Sainz e ...fanpage