Verstappen vince la prima Sprint! Scintille tra Sainz e Leclerc in Cina

(Di sabato 20 aprile 2024) La Garadel GP dellaha regalato spettacolo e forti emozioni. Are è sempre lui, Max! L’olandese ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Shanghai, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Sergio Perez. Ai piedi del podio le due Ferrari con il quarto posto di Charlese il quinto di Carlos, che hanno duellato testa a testa negli ultimi giri. Sesta la McLaren di Lando Norris seguita da quella di Oscar Piastri e dalla Mercedes di Geroge Russell. A chiudere la top ten Il cinese Zhou Guanyo con la Sauber e Kevin Magnussen con la Haas.traA tre giri dal termineè stato protagonista di un duello tutto spagnolo con Alonso per il terzo posto, ...