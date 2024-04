Verstappen in rimonta vince la Sprint Race del GP Cina | Hamilton secondo - Leclerc quarto

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Giappone , quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della ... (oasport)

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: tutto pronto per la Sprint Race! Norris dalla pole, Ferrari per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT 04.53 Max Verstappen è il chiaro ed ovvio favorito di questa gara sulla ...oasport

F1, la Sprint Race di Shanghai si annuncia una roulette. Norris dalla pole, Verstappen 4°, Ferrari per la rimonta - Il venerdì del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, va in archivio con una Sprint Qualifying che ha emesso i propri ...oasport

F1 | Verstappen: "Siamo dove meritiamo, non ho 'acceso' le gomme" - "Per questo penso che ci meritiamo di essere dove siamo dopo le qualifiche. Perché sul bagnato non siamo andati bene, anche se sull'asciutto penso che siamo messi bene e quindi sono contento", ha ...it.motorsport