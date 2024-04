Verstappen fa 5 su 5 in Cina - Red Bull senza rivali | Ferrari indietro e chiamata alla rimont - storie tese Leclerc-Sainz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Maxsi prende tutto quello che il sabato inè in grado di offrire e si candida prepotentemente per la quarta vittoria nelle prime cinque gare. L’olandese domina in lungo e in largo le qualifiche del GP di Shanghai, tornato dopo quattro cancellazioni per l’incubo del Covid, e domani scatterà davanti a tutti per la quinta volta su cinque in stagione, così come davanti a tutti ha chiuso la Sprint della notte italiana, ina scattando dquarta casella. Non ce n’è per nessuno: e con il bisogno di conservare il sedile, Sergio Perez è secondo e la prima fila interamente Redè un’ulteriore conferma dello strapotere del team austriaco, che oggi ottiene la pole numero cento in appena quindici anni di vita. Insomma, se in Australia potevano aprirsi spiragli per il Mondiale, fin qui ...