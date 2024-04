Verso Milan-Inter - Giuseppe Marotta | per noi non è un derby come gli altri

(Di sabato 20 aprile 2024), amministratore delegato nerazzurro, ha parlato deldi lunedì, match point Scudetto Non sono giorni facili in casa. Giovedì sera i rossoneri hanno perso 2-1 contro la Roma allo stadio Olimpico, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e hanno detto addio all’ultimo grande obiettivo stagionale. Dopo la disfatta contro i giallorossi, il futuro di Stefano Pioli ormai segnato: a fine stagione sarà addio. Il campionato però non è finito e lunedì sera ci sarà un appuntamento importante: il. La stracittadina, valida per la 33esima giornata, avrà un sapore didal solito. In caso di vittoria infatti, l’festeggerebbe matematicamente lo Scudetto della ...

Daniele De Rossi in Roma-Milan di Europa League ha reagito in modo veemente ad una richiesta di Llorente in panchina.Continua a leggere (fanpage)

La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono... (calciomercato)

DAZN - Empoli-Napoli, i tifosi azzurri entreranno con 15 minuti di ritardo in segno di protesta - I tifosi del Napoli presenti ad Empoli, secondo quanto riferito da DAZN, entreranno nel settore ospiti con 15 minuti di ritardo in segno di protesta Verso la squadra.napolimagazine

GALLERY - Verso Roma-Bologna: Pellegrini e compagni si allenano a Trigoria - I giallorossi sono scesi in campo per preparare la partita contro i rossoblù, che darà il via a un vero e proprio tour de force. Ecco le foto della seduta ...ilromanista.eu

Milan-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'attesa è finita. Tutto pronto per il derby della Madonnina tra Milan e Inter che può sancire l'aritmetica conquista del titolo per i nerazzurri. La squadra di Simone ...ilmessaggero