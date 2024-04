Verso lo spareggio con il Gubbio | Recanatese - serve coraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Alessandro Sbaffo: in un match come quello di domani, dove voi vi giocate la salvezza ed il…il quinto posto, dovrebbero essere le motivazioni a fare la differenza. "È indubbio che sia unoperché lo dice chiaramente la classifica, ma noi dobbiamo esseresi ed entusiasti". Anche se la pressione è quasi tutta dalla vostra parte? "Quando lotti per la salvezza è normale che ci sia un po’ di ansia, ma è necessario che questa si tramuti in campo nella giusta rabbia agonistica". Un po’ com’è avvenuto contro la Carrarese. "Esattamente, dove siamo stati bravissimi nel metterci voglia e lucidità. Mi spiego meglio: dobbiamo comprendere che questa per noi è un’opportunità che può contribuire alla crescita di ogni singolo giocatore e di conseguenza della squadra. Sono le partite che danno gli stimoli giusti che ...