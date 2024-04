Verona-Udinese | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di sabato 20 aprile 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentatreesima giornata di. Allo stadio Bentegodi ecco una partita fondamentale per la corsa salvezza: si sfidano gli scaligeri e i friulani e c’è in palio tantissimo nella lotta per evitare la retrocessione. Una vittoria può davvero far respirare una delle due formazioni. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 20 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.

