Verona Udinese | dove vederla - orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 aprile 2024) Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra. Una salvezza da conquistare e punti pesantissimi in palio per le due. Gli scaligeri vogliono