Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda ogg - sabato 20 aprile 2024

(Di sabato 20 aprile 2024)del 20su Canale 5 Oggi,20, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin20...

Come ogni fine settimana, torna in onda su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti della conduttrice e giornalista che tornerà a parlare di Mare Fuori, una delle serie tv ... (dilei)

Nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tanti ospiti : ecco tutti i nomi che saranno in studio a Verissimo , domenica In e Che ... (fanpage)

La rabbia di Allegri e quel "Va bene così" che vero non è - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Il Volo e Dario Maltese - Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 alle 16.30 su Canale 5.comingsoon

Isabella Ferrari a Verissimo, chi è l'attrice Età, altezza, l'ex marito, la... - Il weekend di Canale 5 è targato Verissimo. Tantissimi gli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin, oggi sabato 20 aprile. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli con i figli, ...ilmessaggero