(Di sabato 20 aprile 2024) Life&People.it– Foreigners Everywhere: la scritta al neon del collettivo Claire Fontaine, all’ingresso del Padiglione Centrale e dell’Arsenale, indica il tema della2024 adal 20 Aprile fino al 24 novembre. Una sessantesima edizione, spiega il brasiliano Adriano, “primo curatore dichiaratamente” nella storia della kermessena, che vuol essere celebrazione dello straniero, dell’, dell’indigeno; una dichiarazione d’intenti che aprirà prospettive inesplorate. Sono 331 gli artisti invitati, la maggior pdei quali pcipa per la prima volta. Questa edizione è l’ultima presieduta da Roberto Cicutto; dallo scorso ottobre, ...

