Vendono la loro casa a New York e acquistano una cabina su una nave da crociera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 La vicenda di Mike Soroker e sua moglie Barbara, entrambi settantacinquenni, dimostra che non c’è mai un momento sbagliato per fare un cambiamento radicale nella propria vita. Dopo aver trascorso quattro vacanze ininsieme, hanno preso la decisione di vendere laa Newper acquistare un appartamento a bordo di unada. Avventura rilassante Per realizzare ildesiderio, Mike e Barbara dovranno tuttavia attendere fino al 2025. Lanuova dimora sull’acqua, la MV Narrative di Storylines, è attualmente in fase di costruzione. Una volta completata, questacon 547 cabine trascorrerà tre anni circumnavigando il globo a ritmo tranquillo, facendo soste ...