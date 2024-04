Velista disperso tra Grecia e Italia salvato da Guardia costiera video  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Un navigatore solitarioda alcuni giorni traè stato tratto in salvo dallaal largo di Roccella Jonica, in un'operazione che si è conclusa all'alba. L'uomo, di nazionalità spagnola, aveva iniziato l'11 aprile una navigazione dall'isola di Creta verso la Sicilia, a bordo di un'imbarcazione a vela di 12 metri. Dopo aver ricevuto l'informazione dal centro di soccorso del porto ateniese del Pireo e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la possibile presenza dell'unità a 110 miglia da Capo Spartivento, a circa 200 chilometri dalle coste calabresi, si è messa in moto la macchina di soccorso dellacoordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, con un aereo decollato da Catania, una ...