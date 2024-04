Vedrai che sei in grado di farlo | Medvedev-show - la risposta a Jannik Sinner | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Una vicenda curiosa che vede come protagonistie Daniil, i finalisti dell'Australian Open che ha segnato la prima vittoria in uno Slam per l'azzurro. Infatti il tennista russo, sul profilo ufficiale di Atp Tour, ha risposto alle domande che gli ponevano alcuni dei suoi più celebri colleghi, tra i quali, appunto, il numero due al mondo,. "Come puoi rispondere da così lontano nel campo?", ha chiesto l'altoatesino a, riferendosi al peculiare stile didel russo, che spesso e volentieri si ritrova a pochi centimetri dalle barriere poste alla fine del campo (una caratteristica, quella di Daniil, molto dibattuta nel circuito). Curiosa, divertente e divertita ladi: ...