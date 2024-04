Vecchie casette dell’acqua rimosse nei rioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Sono stateleposizionate dal 2014 in sei quartieri di Varese: al momento in loco sono rimasti solo i basamenti. Ma ben presto al posto dei vecchi impianti ne saranno installati di nuovi, più moderni ed efficienti. Lo comunica il Comune di Varese che tramite un bando ha individuato l’operatore che gestirà il servizio d’ora in poi. "Per l’amministrazione - commenta l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino - si tratta di un servizio importante che incentiva, tramite l’utilizzodi rete, la diminuzione della produzione di bottiglie di plastica. Attenzione particolare sarà dedicata a scongiurare atti vandalici e abbandoni di rifiuti intorno alle: chiederemo al nuovo operatore di porre grande attenzione a questo aspetto". Lorenzo Crespi