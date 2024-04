Valbondione - precipita durante un’escursione | grave donna di 66 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024). Soccorso alpino e un elicottero in azione in Alta Val Seriana nella tarda mattinata di sabato 20 aprile. Al 118 è arrivata una segnalazione – attorno alle 11 di sabato 20 aprile – di unata nella zona del Monte Cimone, nel territorio di. Secondo le prime informazioni la, 66, sarebbe caduta nel corso dilungo il canale Nord Ovest. Le sue condizioni sono gravi: laè stata soccorsa in codice rosso, massima gravità. Sul posto una squadra del soccorso alpino del Cnsas Lombardo e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Seguono aggiornamenti.