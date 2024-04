Valbisenzio Academy. C'è voglia di festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) La fine della "regular season" è ormai alle porte: tre partite, duecentosettanta minuti rimasti da giocare, nove punti virtualmente ancora in palio. E le contendenti saranno a dare il massimo, nel corso della ventottesima giornata del campionato di Terza Categoria che inizierà oggi. Anche se quasi tutti gli incontri decisivi si giocheranno domani. Iniziando dallacapolista, impegnata in uno dei tre posticipi domenicali in casa contro il Grignano (alle 16.30). Gli uomini di coach Imbriano sono ad un passo dalla promozione diretta, considerando le cinque lunghezze di margine su La Briglia Vaiano (che affronterà il Tobbiana alle 16:30 odierne). Una vittoria per Mazzola e compagni sarebbe essere già sufficiente per festeggiare in anticipo, qualora La Briglia non dovesse fare risultato pieno. Molto interessante, tra le sfide della ...