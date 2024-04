Vacanze last minute - 15 siti per prenotare un viaggio all' ultimo minuto

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di ... (orizzontescuola)

I 12 luoghi dove andare in vacanza a maggio in Italia - Il mese di maggio è il momento perfetto per esplorare l'Italia in tutta il suo splendore, evitando l’alta stagione e godendo di un clima ideale. Il mese inizia in bellezza con la festività del Primo M ...msn

Milano, "Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza" con Weroad VIDEO - Campagna pubblicitaria di Weroad: "Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza" su cartellone a corso XXII marzo. Scoppia la polemica tra residenti a Milano ...affaritaliani

Come usare e come si applica un codice sconto eDreams - Grazie ai vantaggiosi eDreams codici sconto riservati ai clienti che prenotano su www.edreams.it, è possibile usufruire di ulteriori sconti sulle già ottime tariffe proposte dal portale. Il procedimen ...ansa