Uniliver ci ripensa e molla i talebani dell’ambiente

(Di sabato 20 aprile 2024) Va bene gli obiettivi ESG ma prima ci deve essere il profitto, che poi è la vera materia prima per far crescere un gruppo con gli investimenti e per remunerare gli azionisti con i dividendi. Si potrebbe riassumere così la decisione di Unilever di risvegliarsi dall’ossessione collettiva del green. La multinazionale, che fattura 60 miliardi vendendo i suoi prodotti in 190 Paesi nel mondo, ha infatti deciso di ridurre una serie di impegni ambientali e sociali. Un macigno dal punto di vista politico per idel green, peraltro scagliato proprio a ridosso della Giornata mondiale della Terra in calendario lunedì. A raccontare la retromarcia di Unilver è stat l’agenzia Bloomberg dopo che il suo amministratore delegato Hein Schumacher, al comando da circa un anno, aveva già fatto capire di voler rottamare la politica del suo predecessore, tutta orientata a inserire a ...