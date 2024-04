Una vita in difesa dell’ambiente | L’uomo mette a rischio la natura Dobbiamo riparare agli errori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) "Cerco di compiere il mio lavoro con rigore e serietà, sperando che, con le informazioni che raccolgo, si possano avere dati empirici utili a conoscere meglio l’ambiente. E capire in che modo noi esseri umani lo stravolgiamo e sconvolgiamo, così da avere gli strumenti perfatti e preservare la biodiversità oggi presente". Debora Bedini è unalista apuna che ha legato la suaalla scoperta, conoscenza e tutela della. La passione è sbocciata presto ed è cresciuta quando ha realizzato "che altri prima di me avevano dedicato laallo studio, penso a Charles Darwin e Conrad Lawrence, così mi sono detta: lo faccio anche io. Dopo la laurea in Scienzeli all’università di Pisa ho superato l’esame da ...