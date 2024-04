Una giornata particolarmente significativa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Il fine settimana appena iniziato, la notte tra venerdì e sabato in particolare, sarà ricordata come “quella notte”, quando si conclamò l’ostilità diretta tra Israele e Iran, oltre l’ appoggio di quest’ ultima a Hamas. Sabato potrebbe essere indicato già da ora come il giorno peggiore da dopo il sette ottobre della scorso anno. Già subito dopo, anche se non ci sono state vittime. l’azione militare compiuta da Teheran nei confronti di Tel Aviv. L’ azione dell’altra settimana di Teheran contro Tel Aviv aveva portato i Capi di Stato del resto del mondo a prendere posizione. Gli stessi che, nonostante tutto,erano ancora al fianco di Nethanyau, per cercare di convincerlo a non rispondere alla provocazione degli Ayatollah. Era risultato subito evidente che l’attacco dell’ Iran a Israele era stato organizzato per discrasie tra le stesse di vecchia data, mai azzerate. Quindi quell’ operazione ...