Un mosaico di design in mezzo al verde con gli artisti speciali

(Di sabato 20 aprile 2024) Unspeciale per il piccolo giardino tra le vie Manzoni e Campini. Via libera del Comune di Monza al restyling dell’areache sarà ridisegnata grazie al progetto di AutAcademy sostenuto dal Comitato Monza Mia. Lo spazioalle porte del centro storico sarà ripensato dal punto di vista architettonico e delle piantumazioni e quello che si aprirà sarà anche un cantiere di inclusione. Protagonista della proposta per il restyling della zona è l’impresa sociale AutAcademy che ha immaginato la sostituzione degli attuali insufficienti ed usurati camminamenti con altri caratterizzati dalle forme, originali e coloratissime, dei mosaici realizzati da ragazzi autistici sui disegni dell’artista eer Stefano Rossetti, con la supervisione della mosaicista Barbara Chiaruttini. Il...