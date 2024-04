Un anno di Arianna

Sono stati Mondiali decisamente particolari di quelli di Short track , che sono andati in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) per l’Italia. Le aspettative erano tante per una squadra che agli Europei ... (oasport)

“Hanno vinto per 3mila voti. Dai, su…”. Intercettata da Fanpage mentre entrava nella sede di FdI a via della Scrofa, Arianna Meloni ha riportato i ragionamenti sul voto in Sardegna all’essenzialità ... (secoloditalia)