Un aiuto al lago di Pilato | Questa neve può giovare

(Di sabato 20 aprile 2024) Ildi, che si trova nel territorio di Montemonaco, ancora non si vede. Di fatto non c’è. Non si è ancora formato. Colpa, o merito (dipende dai punti di vista) dellache ancora è presente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Anche complice l’abbassamento delle temperature riscontrato negli ultimi giorni, con le nevicate che sono tornate a ‘spolverare’ le zone montane e le piogge che hanno bagnato il Piceno, lo specchio d’acqua è ancora coperto. Ora bisognerà aspettare che l’ultimasi sciolga per capire se ilriuscirà a riformarsi oppure no. Nel corso delle ultime estati, a causa della siccità e delle poche nevicate che hanno caratterizzato le recenti stagionali invernali, tanti escursionisti che avrebbero voluto ammirarlo sono rimasti delusi. Perché del ...