Umbriafiere Progetto di restyling

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) "Presentiamo un’opera che l’Umbria attende da tempo perché il centro fieristicoè via via diventato un punto di riferimento non solo per il centro Italia, ma per tutto il paese.è oggi una società partecipata regionale ben amministrata, sana e solida che abbiamo rivitalizzato con nuove fiere, con la realizzazione anche di concorsi e con un occhio a convention e grandi eventi". È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa di presentazione deldidi. Entrando poi nel merito del, la presidente ha detto che "il costo complessivo dell’intervento è di circa 6,1 milioni di euro, salvo ulteriori valutazioni in sede esecutiva, e prevede ildei ...