Ultime Notizie Roma del 20-04-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano cura Esther in primo piano resta un mistero il bombardamento di questa notte di una base militare in Iraq che ospita truppe dell’esercito iraniano ed ex para militari delle forze di mobilitazione Popolare uscite finanziate da Teheran che hanno subito risposto con un drone lanciato contro la città italiana di Elia sta al confine con la Giordania Infatti prima gli Stati Uniti con un comunicato che comando centrale americano poi Fonti del Governo italiano alla si è allungato di essere coinvolti nel Raid contro Le Milizie filo iraniane in Iraq costato la vita a due persone che ha provocato almeno 8 feriti conflitto in Ucraina oggi a Washington il congresso voterà l’ok ai 61 miliardi di di forniture militari e chi è bloccati da mesi da repubblicani Su ...