Ultime Notizie Roma del 20-04-2024 ore 12 | 10

(Di sabato 20 aprile 2024)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia dal mondo andiamo in Medio Oriente un bombardamento in Iraq su una base militare di truppa e filo Damiana e provoca molto diversi feriti i tre non è coinvolto direbbero fonti alla CNN dopo che punti americani hanno legato di aver dato il via libera l’attacco ora fa anche dalle 17 arriva la condanna dell’aggressione su vasta scala sarà una catastrofe messaggio chiaro dai G7 per una escalation dice tajani dopo le crescenti minacce lo stato ebraico per il suo contrattacco all’iran colpendo una base aerea militare nei pressi una che sembra sia stato limitato e non abbia provocato vittime come quello lanciato da Teheran lo scorso XIII aprile l’agenzia Standard & Poor’s conferma il ...