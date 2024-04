Ultime Notizie Roma del 20-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio in un video diffuso sui social e rilanciato da numerosi media alla resistenza islamica in Iraq annunciato di aver lanciato alcuni droni contro un obiettivo Vitale a La3 nel sud di Israele al confine tra Egitto e Giorgio l’attacco a ferma il gruppo che riunisce una serie di forze irachene figurine a me è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le forze di indicazione Popolare irachenauna delegazione di studenti in presidio all’università La Sapienza si sono Uniti al corteo per il clima è per il cessate il fuoco per tutta la giornata si sono animate Le Piazze anche di altre città italiane e come Napoli Torino Trieste e Catania gli Stati Uniti invieranno immediatamente forniture di armi e ...