Ufficiale | Napoli-Roma - data e orario per il match chiave per l’Europa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 aprile 2024) La Lega ha reso notediche può essere decisivo per la qualificazione europea degli azzurri. Tutti gli anticipi e posticipi. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi della 34esima giornata. Tra le partite più attese spicca, crocevia fondamentale per le ambizioni europee degli azzurri.: domenica 28 aprile alle 18 Il bigdell’Olimpico è stato programmato per domenica 28 aprile alle ore 18:00. Una sfida da dentro o fuori per la squadra di Calzona nella rincorsa ad un posto in Europa La 34a giornata nel dettaglio Il turno di campionato si aprirà venerdì 26 aprile con l’anticipo Frosinone-Salernitana alle 20:45. Sabato 27 aprile ...