(Di sabato 20 aprile 2024) (Adnkronos) –Usa all', arrivano le oree Kiev aspetta news da. Dopo un braccio di ferro con l'ala più estrema del suo partito, lo Speaker repubblicano Mike Johnsonmanderà ali pacchetti, scorporati, per gli aiuti militari ad Israele e. Pesano in particolare i 61 miliardi di dollari

Roma, 16 aprile 2024 – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Pechino per discute di una "pace giusta in Ucraina " nel suo Incontro oggi con il presidente cinese Xi Jinping. Gli alleati occidentali "ci ... (quotidiano)

"Migliori di quelli Usa": la rivelazione sui droni cinesi che cambia la guerra in Ucraina - I droni di fabbricazione statunitense inviati in Ucraina per sostenere le forze di Kiev contro la Russia Non sarebbero riusciti a soddisfare le aspettative delle autorità ucraine. Addirittura ...ilgiornale

Proiettili ipersonici per neutralizzare i tank. La mossa della Cina contro gli Usa - L'impatto dei proiettili cinetici ad alta velocità potrebbe portare alla distruzione invisibile di bersagli corazzati. Ecco a cosa sta lavorando la Cina ...ilgiornale

Ucraina, ore decisive per armi Usa: oggi il voto a Washington - Alla Camera dei Rappresentanti, lo speaker Johnson sfida l'ala più estrema del partito repubblicano ...adnkronos